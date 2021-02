Kommentar: Deutschland und Olympische Spiele – das passt einfach nicht zusammen

Immer wieder war die Hoffnung groß, die Erwartung gigantisch – regelmäßig folgte die Enttäuschung: Die Liste der olympischen Bewerbungsfehlschläge in Deutschland ist mit der Quasi-Absage an eine mögliche Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region für die olympischen Sommerspiele 2032 um ein Kapitel länger geworden. Seit München 1972 hat es Deutschland nicht mehr geschafft, das größte Sportfest der Welt auszurichten. Zuletzt scheiterten die Bewerbungen der bayerischen Landeshauptstadt (für die Winterspiele 2022) und Hamburgs (für die Sommerspiele 2024) am fehlenden Bürgerwillen. Anzeige

Diesen wollte die privatwirtschaftlich organisierte Initiative für die Rhein-Ruhr-Region erst im Herbst dieses Jahres abfragen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat nun jedoch bereits Fakten geschaffen und dem australischen Brisbane praktisch das Vorgriffsrecht erteilt – unter anderem mit Verweis auf die große Akzeptanz des Vorhabens in der australischen Bevölkerung. In Deutschland mahlen die demokratischen Mühlen eben etwas langsamer. Alle zu befragen, die von dem Vorhaben betroffen sein könnten, ist natürlich aller Ehren Wert und absolut der richtige Ansatz. Niemand kann ernsthaft eine am Willen der Bevölkerung vorbei geplante Monsterveranstaltung wollen. Ein entsprechendes Verfahren braucht jedoch seine Zeit. Und diese hatte das IOC mit Blick auf die weltweit ungewisse Situation offenbar nicht.

Eine Lehre daraus dürfte klar sein: Träumereien von Olympischen Spielen in Deutschland verbieten sich nach diesem erneuten Rückschlag auf unabsehbare Zeit. Breite Zustimmung finden entsprechende Pläne – das zeigt die Vergangenheit – sowieso nicht. Dem durchaus fordernd auftretenden IOC sind die Deutschen mit all ihren Bedenken und ihrer Bürokratie außerdem viel zu kompliziert. Die Kampagne Brisbanes ist dafür das beste Beispiel: Während dort Politik und Bürger mehr als elf Jahre vorher hinter den olympischen Plänen stehen und die Infrastruktur nach IOC-Angaben bereits als nahezu olympiareif gilt, ist bei der Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region bisher nicht einmal die Finanzierung gesichert.