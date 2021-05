Kommentar zur Keller-Abrechnung mit dem DFB: Kein Stein darf mehr auf dem anderen bleiben

Es ist eine beispiellose Abrechnung, mit der Fritz Keller den DFB verlassen hat. Wenn ansonsten Abschiede trotz noch so hässlicher Vorgeschichten meist doch zumindest außerhalb der Fassade recht versöhnlich ausfallen, hat der nun ehemalige Chef des größten Sportverbandes der Welt die Gelegenheit zur schriftlichen Wutrede genutzt. Da ist von "desolater Führungssituation" die Rede, vom "traurigen Tiefpunkt", den der eigene Abgang darstellen soll, von "Widerständen und Mauern". Es gehe "zu häufig um eigene Befindlichkeiten, interne Machtkämpfe, um die Sicherung von Vorteilen sowie um das Arbeiten am eigenen Bild in der Öffentlichkeit".

