Kommentar zur Pleite gegen Holland: Attraktives Spiel, aber die Stimmung war (wieder) mies

Deutschland gegen die Niederlande, der alte Klassiker. Qualifikation zur Europameisterschaft, Zweiter gegen Dritter. Freitagabend, ausverkaufter Volkspark in Hamburg. Eigentlich - so sollte man zumindest meinen - könnte es kaum einen besseren Rahmen geben für ein Länderspiel in diesen Tagen. Doch statt einer stimmungsvollen Atmosphäre herrschte beim 4:2-Erfolg der Holländer an der Elbe lange Zeit Totengräberstimmung.