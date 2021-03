Kommentar zum DFB-Hammer: Löws Abgang verdient Respekt – Flick oder Klopp müssen übernehmen

Dem DFB ist endlich mal wieder ein echter Coup gelungen! Dass die Meldung des überraschenden Rücktritts von Joachim Löw nicht vorab durchsickerte, darf aus Sicht des Verbandes durchaus als Erfolg gewertet werden – genau wie die Entscheidung an sich.

Löws Abgang trotz Vertrag bis nach der WM 2022 verdient Respekt. Nach 15 Jahren nimmt der Bundestrainer nach der verlegten EM im Sommer freiwillig den Hut und verzichtet dadurch auf einige Millionen Euro. Er sendet damit ein Signal an alle, die ihm stets Sturheit und Arroganz vorgeworfen hatten, nach dem Motto: Ich weiß selbst, wann es vorbei ist. Er nimmt seine Mannschaft in die Pflicht, ihn beim kommenden Turnier einen würdigen Abschied zu liefern, den er unbestritten verdient hat. Und er gibt dem DFB durch die frühzeitige Bekanntgabe seiner Entscheidung die Möglichkeit, sich rechtzeitig um einen Nachfolger zu kümmern, der in riesige Fußstapfen tritt.