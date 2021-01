Kommentar zum Pokal-Aus: Der FC Bayern ist verwundbar wie seit Jahren nicht – es braucht mutige Gegner

Bayern 2021 schon mit mehr Niederlagen als 2020

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In der laufenden Saison hat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick nach 15 Bundesliga-Spieltagen bereits 24 Gegentore kassiert. In fünf der acht Meisterjahre seit 2013 waren es am Saisonende weniger als jetzt nach noch nicht einmal einer Halbserie. In der Liga blieb der FCB zuletzt am fünften Spieltag (5:0 gegen Eintracht Frankfurt) ohne Gegentreffer. Und mit dem 2:3 bei Borussia Mönchengladbach sowie der Pokal-Pleite in Kiel kassierte der Rekordmeister im Jahr 2021 nun schon zwei Pflichtspielniederlagen - doppelt so viele wie 2020. Da gab es lediglich das 1:4 bei der TSG 1899 Hoffenheim Ende September - wenige Tage nach dem kräftezehrenden Finale um den UEFA-Supercup gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla (2:1 nach Verlängerung).

Bei aller unbestrittenen individuellen Klasse - auch der Defensivspieler - war die Chance, den FCB nachhaltig in Bedrängnis zu bringen, vielleicht seit Jahren nicht so groß. Dass eine spielerisch und taktisch starke Mannschaft wie Gladbach die Bayern schlagen kann, überrascht dabei nicht allzu sehr. Dass ein Zweitligist wie Kiel - bei allem Glück, das an einem solchen Tag dazu gehört - gegen die Flick-Elf aber zweimal einen Rückstand egalisiert und über 120 Minuten Paroli bietet, erstaunt schon eher. Zumal die Kieler sich trauten, so zu spielen, wie Bayern es nicht gern hat: mit Lust auf den Ball, Druck Richtung Bayern-Tor und Gier auf Zweikämpfe. Sie verfielen anders als viele Bundesligisten nicht in jene permanente Passivität, in der es oft nur eine Frage der Zeit ist, bis Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. den Kontrahenten die Bälle um die Ohren jagen.

Aufhorchen bei RB, Bayer und BVB?