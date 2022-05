Kommentar zum DFB-Pokalsieg von RB Leipzig: Titelgewinner – aber kein Sieger der Herzen 

Rein sportlich muss man RB Leipzig großen Respekt zollen. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann mit großem Einsatz das 79. Finale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg – und das in insgesamt 63. Minuten Unterzahl. Dennoch wirkte der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison spritziger und entschlossener. Die vermeintlich besseren Individualisten im RB-Trikot trugen den Rest zum am Ende verdienten ersten Pokalgewinn der Leipziger bei.

Sieger der Herzen, trotz der Niederlage, waren die Freiburger. "Christian Streich, du bist der beste Mann", hallte es durch das Olympiastadion, obwohl der Freiburger Coach mit seinem Team gerade die riesige Chance auf den Titel vergeben hatte. Artig gratulierte Streich im Spalier bei der Verleihung jedem RB-Spieler, nahm sogar den ein oder anderen in den Arm. Das muss ihm nicht leichtgefallen, zeigt aber Größe – und das ist das was hängen bleibt. Bei der RB bleibt der Titel hängen, auf den sie nach dem Aus des FC Bayern und Borussia Dortmund auch der große Favorit waren. Für mehr hat es an diesem Abend in der Hauptstadt nicht gereicht.