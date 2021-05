Kommentar zum BVB-Pokalsieg: Terzic muss Dortmund verlassen

„Edin hat den Schlüssel in der Hand.“ Diesen Satz sagte Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke nach dem 4:1-Sieg im Pokalfinale gegen RB Leipzig . Adressat war Cheftrainer Edin Terzic, der in der kommenden Saison - laut Vertrag - wieder ins zweite Glied rücken und seinem eigenen Nachfolger Marco Rose assistieren soll.

Doch spätestens mit dem Titelgewinn hat der „Dortmunder Jung“ sich endgültig für andere Klubs empfohlen und steht bei einigen interessanten Vereinen auf der Liste. In Bremen, Leverkusen, Frankfurt und Hamburg denkt man zumindest über Terzic nach, so ist zu hören. Er sollte zupacken. Und der BVB täte gut daran, ihn ziehen zu lassen.

Es mag bitter für ihn sein, dass man ihm dies bei seinem Herzensklub offenbar nicht von Anfang an zugetraut hat und er nun trotz des Pokalsiegs und der Aufholjagd in der Liga seinen Posten räumen muss - eine ungewöhnliche Konstellation. Terzic sollte es als Chance sehen und kann sich seinen zukünftigen Arbeitgeber aussuchen. Er hat den Schlüssel selbst in der Hand.