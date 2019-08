Kommentar zum designierten DFB-Präsidenten: Fritz Keller ist eine sympathische Lösung

Fritz wer? So dürfte es im ersten Moment wahrscheinlich vielen gegangen sein, als sich die Meldung zum designierten neuen DFB-Präsidenten langsam verbreitete. Fritz Keller also, 62 Jahre alt, langjähriger Präsident des SC Freiburg, Winzer, soll auf dem DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt als Nachfolger des im April zurückgetretenen Reinhard Grindel kandidieren. Seine Wahl gilt als reine Formsache.