Kommentar zum DFB: Die Rückkehr von Müller und Hummels macht Hoffnung – mehr nicht

Vor allem Müller merkte man von der ersten Minute an, wie sehr er darauf brennt, es noch mal allen zu zeigen und vorweg zu marschieren. "Radio Müller" war bei jedem Angriff im leeren Tivoli-Stadion in Innsbruck zu hören. Er gab Kommandos, feuerte an - und ging immer wieder in die Räume, wie der Bundestrainer es von ihm verlangt hatte.