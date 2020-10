Kommentar zum nächsten DFB-Skandal: Fritz Keller ist jetzt als Aufklärer gefordert 

Der Deutsche Fußball-Bund hat seinen nächsten Skandal . Man kann da mittlerweile ja schon den Überblick verlieren, deswegen noch mal chronologisch: Seit Jahren klebt die Sommermärchen-Affäre, die immer noch nicht aufgeklärt wurde, am Verband. Es folgte 2018 das PR-Desaster rund um die Bilder Mesut Özils und Ilkay Gündogans mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan und bitteren Schuldzuweisungen zwischen Özil und dem DFB . Und schließlich kostete die Affäre um eine geschenkte Luxusuhr den früheren Präsidenten Reinhard Grindel 2019 das Amt . 2020 geht es nun also um Steuerhinterziehung. Im großen Stil.

Mehr und mehr wird nun klar, dass der DFB viel zu lange in seinem eigenen Saft geschmort hat. Zu viel interne Postenzuschusterei, zu wenig unbelastete Einflüsse von außen: Der Bodensatz, der sich so gebildet hat, kommt nun Stück für Stück an die Oberfläche. Was da wohl noch alles nach oben gespült wird?