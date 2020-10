Kommentar zum DFB-Zwist zwischen Keller und Curtius: Dieser Scheinfrieden hilft niemandem

Dr. Friedrich Curtius hat garantiert schon bessere Tage erlebt. Seit 2016 sitzt er als Generalsekretär im Präsidium des DFB und wollte dafür sorgen, dass mit den Altlasten endlich aufgeräumt wird und man nach dem sportlichen Desaster 2018 wieder positiv in eine bessere Zukunft schauen kann. Gemeinsam mit neuen Präsidenten Fritz Keller wollte er den eingeschlagenen Weg weitergehen, so der Plan. Anfangs wirkte das Bild der unterschiedlichen Charaktere noch harmonisch, doch der Schein trog – vermutlich sogar von Anfang an.

Inzwischen soll das Tischtuch komplett zerschnitten sein, so ist aus Verbandskreisen zu hören. Dabei geht es vor allem um die Aufarbeitung der Verfehlungen der Vergangenheit. Die aktuellen Ermittlungen in der Steueraffäre (auch gegen Curtius) boten weiteren Zündstoff, genau wie der Rücktritt von DFL-Boss Christian Seifert aus dem DFB-Präsidialausschuss. Angeblich soll Keller sogar bereits Ende letzten Jahres eine Agentur beauftragt haben, einen Nachfolger für seinen Generalsekretär zu suchen, berichtet der Kicker. Der Präsidiumssitzung am Freitag blieb Curtius fern – offenbar war ihm dies nahegelegt worden, um weitere Eskalationen zu vermeiden. Da er nach einem Leitersturz beide Arme in Gips trägt und aktuell krankgeschrieben ist, sorgte Curtius´ Abwesenheit zumindest für keine weiteren unangenehmen Nachfragen.