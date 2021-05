Kommentar: Die Außenseiterrolle könnte Hannover 96 in der 2. Liga gut stehen

Damit es eine komplett runde Geschichte wird mit der neuen Mega-Super-Duper-Wahnirrsinns-Vollkrass-Topaction-2.Liga, wünschen wir erst mal den engagierten Freunden aus Kiel alles Gute in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg. Wir würden in der nächsten Saison nämlich viel lieber den 1. FC Köln in Hannover sehen als die Kieler, gegen die 96 in der abgelaufenen Saison obendrein nicht einen Punkt geholt hat.

Die Kölner würden perfekt in die attraktivste 2. Liga aller Zeiten passen, als Traditionsverein mit gutem Namen, dem Anspruch, mit aller Macht sofort wieder aufzusteigen und hoffentlich ohne den in Hannover nicht mehr gut gelittenen Manager Horst Heldt, der 96 seinerzeit viele Millionen gekostet hat.