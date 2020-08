96-Meinung: Die Defensive benötigt schleunigst Qualität

Dringend benötigt wird ein Linksverteidiger, ein Innenverteidiger mit Klasse – und für die von Waldemar Anton frei gemachte Stelle im defensiven Mittelfeld braucht 96 einen starken Ersatz. Ein Topstürmer könnte später dazukommen, offensiv läuft es. An diesen vier Positionen arbeitet sich 96 seit Monaten auf dem Transfermarkt ab. Eigentlich sollten zumindest zwei oder drei Neue am Sonntag mit ins Trainingslager reisen. Der zuletzt so ungeduldig auf Verstärkungen dringende Kocak scheint sich damit abgefunden zu haben, dass es nicht klappt. Was bleibt ihm auch übrig.