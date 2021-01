Kommentar: Die heimlichen Wahrheiten über die Aussichten von Hannover 96

Am Sonntag, dann spielt 96 bei Dieter Hecking in Nürnberg, ist die Hälfte rum in dieser Zweitligasaison – das ist wahr und anhand von Ergebnissen und Tabellenständen einfach zu überprüfen. Der Umgang mit der restlichen Wahrheit ist schwieriger, es gibt offizielle und heimliche Wahrheiten – gehen wir mal ein paar durch.

Anzeige

Das Saisonziel: Offiziell hat der 96-Boss den Aufstieg nach der Pleite gegen St. Pauli abgehakt. Zu groß sind Martin Kind die Schwankungen, besonders vor dem gegnerischen Tor. Heimlich halten große Teile der Mannschaft, einige der Verantwortlichen und auch Kind eine Aufholjagd aber weiterhin für möglich – der Rückstand auf den dritten Platz ist tatsächlich geringer als in der vergangenen Saison, wo es am Ende oben für 96 fast noch mal spannend wurde.