Kommentar: Die Recken zeigen 96, wie es erstklassig gemacht wird

Durchaus passend, wie 2019 für die beiden populärsten hannoverschen Mannschaften zu Ende geht. Die Handball-Recken holten am Sonntag in Minden nach zuvor fünf gewonnenen Bundesligaspielen noch einen wertvollen Punkt und verbringen den Jahreswechsel in schwindelerregenden Bundesliga-Höhen. Die TSV Hannover-Burgdorf ist Zweiter, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter THW Kiel.

Das darf 96 so sehen, sollte sich dann aber um eine respektvolle Lösung mit einer klaren Entscheidung bemühen – stattdessen wird bereits in „Informationsgesprächen“ mit Schlaudraffs möglichen Nachfolgern verhandelt. Das Ende dieser Geschichte ist absehbar – und wird weder in dieser noch in der kommenden Saison automatisch dazu führen, dass aus 96 wieder eine erstklassige Adresse wird.

Die Recken machen es den Fußballern vor

Wie es erstklassig gemacht wird, führen derweil die Handballer den Fußballern vor. Bei den Recken gibt es keine bekannten Eitelkeiten zwischen Trainerteam und dem ebenfalls recht unerfahrenen Management, die gut zusammengestellte Mannschaft hält mit einem gesunden Geist zusammen, die stetig wachsende Fangemeinde füllt inzwischen sogar problemlos die Tui-Arena, und im Hintergrund hält sich mit dem Pharma-Unternehmer Bernd Gessert der reiche Patron wohlmeinend zurück.