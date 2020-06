Kommentar zu Diskussionen um UEFA-Terminplan: Jammerei ist fehl am Platz

Jetzt geht es also Schlag auf Schlag: Das Programm der Fußballer bis zum Jahresende hat es in sich : Champions League, Europa League, Nations League, Länderspiele. Dazu Bundesliga und Pokal – für viele Topteams gibt es fast nur noch englische Wochen und für die Nationalspieler möglicherweise keinen Urlaub. Ob es in Deutschland eine Winterpause geben wird, ist zudem noch offen, da im nächsten Jahr mit der Europameisterschaft schon das nächste Großevent ansteht. Knackig, ohne Frage.

Neustart rettete Existenzen von Vereinen

Dass die Termine irgendwann nachgeholt werden müssen und der Terminkalender schon vor der Corona-Pause pickepackevoll war, sollte eigentlich niemanden überraschen. Andere Sportarten wären froh, wenn sie diese (Luxus-)Probleme hätten. Die Kader der Bundesligisten sollten dennoch breit genug sein, die inzwischen erlaubten fünf Auswechslungen dürften ebenfalls dabei helfen, die Belastung einigermaßen zu regulieren. Und wenn man ehrlich ist, hatten die Profis in diesem Jahr durch die Pandemiepause so viel "Urlaub" wie wohl noch nie zuvor. Jammerei ist also fehl am Platz.