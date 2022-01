Kommentar zur Djokovic-Ausreise: Jetzt muss der Sport in den Fokus rücken

Die Australian Open starten ohne Novak Djokovic – und nach dem unwürdigen Hickhack der vergangenen Tage ist endlich wieder Platz für die sportlichen Aspekte des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Für das Bundesgericht von Australien gab es keine andere Wahl, als den serbischen Titelverteidiger wieder nach Hause zu schicken. Die Nummer eins der Tennis-Welt leistete sich in der Debatte um missachtete Corona-Auflagen & Co. zu viele Fehltritte. Djokovic galt weltweit bei vielen Fans als beliebt, in der Zukunft wird er einen richtig schweren Stand haben. Er ist schon jetzt der große Tennis-Verlierer des Jahres.

Das Thema Djokovic muss jetzt aber in den Hintergrund rücken. Dem sportlichen Verlauf des Grand-Slam-Turniers in Melbourne gebührt spätestens ab dem Start am Montag die volle Aufmerksamkeit. Und nach all den negativen Nachrichten rund um den 34-Jährigen gibt es schon vor dem Australian-Open-Start auch Gewinner – aus sportlicher Sicht. Der an Position zwei gesetzte Daniil Medvedev und die deutsche Nummer eins Alexander Zverev beispielsweise. Die neuen Top-Favoriten müssen Djokovic auf dem Weg zum Titel nicht mehr ausschalten. Der große Star nahm sich selbst aus dem Spiel.