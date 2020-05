Kommentar zu Dynamo Dresden und der Bundesliga: Fairer Wettbewerb ist kaum möglich

Corona-Quarantäne in Dresden: Kein fairer Wettbewerb

Das weltweit hoch gelobte und geradezu mit Bewunderung aufgenommene DFL-Konzept wird damit nicht schlechter, als es ist. Es zeigt jedoch, wie grau die Theorie sein kann, wenn an einer Stelle jemand anders verfährt als geplant. Und der Fall Dresden legt nun die größte Schwachstelle der DFL-Pläne offen: Ein fairer Wettbewerb – und damit der Kern des Sports – war wegen der unterschiedlichen Trainingseinstiege der Teams zuvor schon schwierig zu garantieren. Die Quarantäne einer ganzen Mannschaft in diesem extrem engen Zeitplan macht ihn nun nahezu unmöglich.

Bundesliga mit Re-Start: So ist der Stand in der Corona-Krise beim Basketball, Handball und Co.

Die DFL wird trotz der nun noch schwieriger gewordenen Voraussetzungen an ihren Plänen zur Beendigung der Saison festhalten, so lange es irgendwie geht. Zu viel steht für die Klubs und die Liga auf dem Spiel. Ein Stück dieser Absurdität hat auch DFL-Boss Christian Seifert offenbar erkannt, wie er am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF mit folgendem Satz illustrierte: „Was Sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga.“ Und unter diesem Notbetrieb leidet nun auch die sportliche Gerechtigkeit.