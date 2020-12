Kommentar: Ein Hoch auf RB Leipzigs Dinos Forsberg und Kampl

Leipzig. Laut Otto Rehhagel gibt es keine alten und jungen Spieler, sondern gute und schlechte. Rehhagel hat in Bremen fantastische Erfahrungen gemacht mit Fußballern, die die 40 kratzten: Klaus Allofs, Mirko Votava oder auch Manni Burgsmüller. Wobei die nicht ständig mit 180er Puls rumrennen und zwischen 34 verschiedenen Spielsystemen hin und her wechseln mussten. Es gab noch Spielmacher, die den Fuß auf den Ball stellten, den Scheitel sortierten und wie ein Späher der Apachen Ausschau hielten.

Damals gab es Herren-Gedeck und Wurstbemme. Wer heutzutage einen auf Apache macht und Kurze trinkt, ist nah dran an den ewigen Jagdgründen. Heuer werden Matchpläne mit zig Sprints, Duellen und taktischer Wendigkeit gefüllt. Das alles kann (und will) ein Mann mit Mitte 30 nicht mehr leisten. So werden sie immer jünger, die Burschen, sehen aus wie Buben, trinken grünen Tee, machen Werbung für Rasierer, obwohl sie einen Eisenbahner-Bart – jede Station ein Haar – haben.

Insofern ist es ganz wunderbar und historisch wertvoll, dass es bei RB Leipzig ein paar Dinosaurier in die Neuzeit geschafft haben. Emil Forsberg ist so einer, Kevin Kampl anderer. Der eine ist biblische 29, der andere 30. Beide wissen, wie ein Bier schmeckt. Beide gehen auch mal nach 24 Uhr ins Bett. Beide haben etwas, was man nicht lernen kann: Sie können kicken, machen vieles intuitiv richtig und so den Unterschied. Die eine oder andere schöpferische Pause sei ihnen gegönnt. Übrigens: Es gibt auch alte Spieler, die schlecht sind.