Kommentar: Einer wie Marc Stendera hat Hannover 96 schon länger gefehlt

Der Rechtsverteidiger hebt die 96-Qualität auch an, aber nach zwei Spielen meldete er sich schon verletzt ab. Das ist immerhin eine 100-prozentige Einsatzsteigerung im Vergleich zur von Verletzungen geprägten vergangenen Saison in Wolfsburg. Da machte er ein Spiel.

Wenn der 23-Jährige bestätigt, was er beim 2:0 in Dresden begonnen hat , dann wird er die Mannschaft eine Klasse besser machen. Das behaupten wir mit aller gebotenen Vorsicht, wohlwissend, dass Verletzungen die Hoffnungen platzen lassen können. Wie beim Risikotransfer von Sebastian Jung.

96 braucht einen wie Marc Stendera

96 muss hoffen, dass Stendera am Ball bleibt. Er kann den Unterschied ausmachen; derjenige sein, der die da vorne in Szene setzt – beispielhaft gezeigt in Dresden vor beiden Toren. Quer- und Rückpasser hat 96 mehr als genug – aber einer, der wie Stendera den vertikalen Pass in die Tiefe des Raumes spielt, der hat schon länger gefehlt. Man fragt sich, wie die letzte Saison gelaufen wäre, wenn Stendera statt des Alibi-Kickers Walace gespielt hätte?

Natürlich muss Stendera das alles noch bestätigen. Im Interview auf dieser Seite macht er aber klar, er sei nicht gekommen, um tschüss zu sagen, sondern um mit 96 in der ersten Liga zu spielen. Das klingt mal nach einem gutem Plan, aber hallo.