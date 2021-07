Kommentar zum EM-Finale: England gegen Italien kann der Fußballlust einen neuen Kick geben

Der Fußball kommt nach Hause, die Engländer haben ihr ersehntes Heimspiel in Wembley , und eigentlich muss man ihnen den EM-Pokal schon aus Mitleid gönnen – sie haben seit 1966 keinen Titel mehr gewonnen, in dieser Zeit sind die aktuell mit allerlei Mühsal beladenen Deutschen dreimal Weltmeister und dreimal Europameister geworden.

Als deutscher Fan wünscht man sich vor allem Spannung in einem spektakulären Spiel zweier Klassemannschaften, die es ja aus guten Gründen weit gebracht haben. England kassierte im ganzen Turnier lediglich ein Gegentor, durch einen Freistoß – das zeugt von Disziplin und einer Leidenschaft in den Zweikämpfen, die anders als im Jogi-Style auch mal direkt am Gegenspieler gezeigt werden darf. Die Engländer glänzen mit Herz, und das haben sie mit ihrem Gegner gemein. Auch Italien überzeugte durch eine fabelhafte interne Hilfsbereitschaft – dass die beiden Innenverteidiger mit zusammen 70 Jahren bisher überhaupt nicht alt aussehen, haben sie auch ihren stets aufmerksamen Kollegen im Mittelfeld zu verdanken.