Kommentar zum EM-Halbfinale: Englands Spielweise ist eine Schande

Sympathien waren den Engländern schon immer egal – das wird auch diesmal so bleiben. Schließlich geht es nicht darum, die beliebteste Mannschaft zu sein oder diejenige, die den schönsten Fußball spielt, sondern die erfolgreichste. Dass die „Three lions“ dazu nun endlich, endlich wieder die Chance haben, nach so vielen „years of hurt“, den berühmten Jahren der Schmerzen, ist eine wunderbare Geschichte. Erstmals im EM-Finale. Gegen Italien. Im Wembley. Vor 60.000 Fans. Wow!

Anzeige