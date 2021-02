Kommentar zur verkorksten Biathlon-WM des deutschen Teams: Ein Berg an Problemen

Man muss gar nicht um den heißen Brei reden: Die deutschen Biathleten haben bei der WM die Erwartungen nicht erfüllt. Die Ausbeute von nur zwei Medaillen entspricht weder den Ansprüchen noch den Möglichkeiten einer so großen und (einst?) führenden Biathlon-Nation wie Deutschland.

Tatsächlich haben nur zwei Akteure aus dem WM-Aufgebot - Franziska Preuß (mit Abstrichen auch Vanessa Hinz) und Arnd Peiffer - in Slowenien Normalform gezeigt. Und das zum Jahreshöhepunkt, wo eigentlich Bestform gefordert ist. Da scheint in der Vorbereitung einiges schief gelaufen zu sein. Bei einem so erfahrenen Verband ist das schwer zu erklären. Eine wirkliche Erklärung hat auch noch niemand geliefert.