Kommentar zur angeblichen Erdogan-Hochzeitseinladung: Özil lebt in einer eigenen Welt

Mesut Özil zieht, ganz der Offensivfußballer, an allen vorbei. Manche umspielt er links, andere rechts. Dann lupft er ein Ding rein, dass allen der Mund offen steht: Recep Tayyip Erdogan soll im Sommer Stargast seiner Hochzeit sein .

Mesut Özil ist nach langem hin und her um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Doch wie hat sich die ganze Affäre eigentlich nochmal zugetragen? Der SPORTBUZZER rekonstruiert mit den wichtigsten Zitaten! ©

Der Ablauf der Özil-Erdogan-Affäre in Zitaten

Was nun? Die Berliner SPD-Politikerin und Staatssekretärin Sawsan Chebli will Özil jetzt nicht mehr verteidigen: „Was er nun macht, ist enttäuschend.“ Noch im vorigen Jahr, nach Özils Rückzug aus der deutschen Nationalelf , sah Chebli den jungen Mann als Opfer und sprach von einem „Armutszeugnis“ für die Bundesrepublik.

In Wahrheit hat Özil längst die Kategorien des deutschen politischen Kästchendenkens überstiegen. Er ist nicht, wie manche im linken Spektrum meinen, der bemitleidenswerte Vertreter einer Minderheit, den man dringend besser inte­grieren muss, damit er glücklich wird. Er ist aber auch nicht, wie es von rechts heißt, ein böser Mensch. Er ist einfach ein 30 Jahre alter millionenschwerer Weltstar, kein Philosoph, kein Politiker. Er lebt in einer eigenen Welt, ebenso wie seine in Schweden geborene Verlobte Amine Gülse, Model und Schauspielerin, ebenfalls ein Star mit türkischen Wurzeln.