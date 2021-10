Kommentar: Es fehlt Hannover 96 an Ideen, Tempo, Mut und sauberen Flanken 

Nach der trost- und chancenlosen Vorstellung gegen Schalke würde Kind das nun gewiss nicht mehr so wiederholen – unerwartet klar geworden ist am Freitagabend, dass nicht nur die heimlichen Träume auf einen Platz im oberen Spannungsfeld geplatzt sind – sondern auch, dass eben doch nicht alle die Erwartungen erfüllen werden.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis im Heimspiel gegen Schalke 04 in Form

96 schießt nur 0,7 Tore pro Spiel

96 hat zusammen mit Aue und Ingolstadt, beides ausgemachte Abstiegskandidaten, die harmloseste Offensive der 2. Liga – 0,7 Tore pro Spiel. Und das liegt nicht allein am möglicherweise überschätzten Lukas Hinterseer oder am hoffnungslos wirkenden Fall Weydandt, sondern vor allem an den verhinderten Vorlagengebern auf den Seiten und im Mittelfeld. Es fehlt an Ideen, an Tempo, an Mut und sauberen Flanken – ein Qualitätsproblem.

Beinahe kurios dabei, dass der 96-Trainer nun auch noch ein mögliches Kopfproblem zur Entschuldigung anführt: Der eine oder andere Spieler sei vielleicht mit dem Druck der erstklassigen Kulisse nicht klargekommen, attestierte Jan Zimmermann. Nach dieser Logik hätten diese Spieler mit ihren Leistungen alles richtig gemacht – beim nächsten Heimauftritt gegen Aue kann 96 von den 39 500 mentalen Quälgeistern schon mal locker 30 000 streichen.