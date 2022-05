Kommentar zum FC Bayern: Robert Lewandowski ist nicht aufzuhalten – lasst ihn gehen!

Jetzt ist es raus. Er hat es gesagt . Robert Lewandowski will den FC Bayern München verlassen, schon diesen Sommer. Sein Ziel: der FC Barcelona. Mit der Torjägerkanone in Händen, seiner siebten (!) insgesamt, stand er nach dem 2:2 des Meisters beim VfL Wolfsburg vor der Kurve der Bayern-Fans und hatte feuchte Augen. Tränen des Abschieds.

Den Weltstar nun an seinen Vertrag zu erinnern, ist ebenso geschickt und marktüblich, da die Ablösesumme in die Höhe getrieben und der Transfer in die Länge gezogen wird. Doch es bringt nichts, einen Reisenden aufhalten zu wollen und ihn zum Bleiben zu zwingen. Das geht nicht gut, würde die kommende Saison als stetig nervendes Dauerthema überschatten. Also: Lasst ihn gehen! Die 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse müssen in einen Nachfolger investiert werden. Die Suche hat längst begonnen. Auch marktüblich.