Kommentar zum Bundesliga-Start: Wetten, dass der FC Bayern nicht Meister wird

Natürlich gibt es sie auch vor dieser Saison wieder – die Schwarzmaler, die Meckerer, die Nörgler: Die Bundesliga ist langweilig, international nicht konkurrenzfähig, ein Auslaufmodell ohne Stars. So die weit verbreitete Meinung. Ich sage: totaler Quatsch! Schon die letzte Spielzeit hat gezeigt, dass wir in Deutschland noch immer auf sehr, sehr hohem Niveau jammern. Oder wo sonst (außer in der Premier League) gab es ein so spannendes Titelrennen, einen so dramatischen Kampf um die internationalen Plätze und einen echten Abstiegskampf inklusive hochemotionaler Relegation?