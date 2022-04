Kommentar zum Meister-Jahrzehnt: Nur der FC Bayern bestimmt, ob es wieder spannend wird

Die zehnte Meisterschaft in Folge wurde tatsächlich gefeiert in München nach dem 3:1 gegen Verfolgerchen Borussia Dortmund - und dennoch kamen die intensiveren Emotionen an diesem 31. Bundesliga-Spieltag woanders auf. In Leipzig, wo die Unioner aus Berlin nach der bitteren Pleite im Pokal das Spiel drehten. In Köln, wo der FC um Europa kämpft und aktuell bei jedem Heimspiel Karnevalsstimmung herrscht. Und sogar in Fürth, wo Sportchef Rachid Azzouzi nach dem Abstieg bittere Tränen weinte.