Kommentar zum historischen Final-Einzug von Freiburg: Streich hat den Pott mehr verdient als jeder andere

"Jede Saison, in der der Sportclub nicht absteigt, ist Christian Streich für mich der Trainer des Jahres." Der Spruch ist nicht neu, hat inzwischen sogar einen Bart - aber er stammt von keinem Geringeren, als von Ottmar Hitzfeld und ist inzwischen wohl sogar etwas überholt.

Doch das liegt an niemand anderem, als an Streich selbst. Denn der Coach mit der längsten Bundesliga-Amtszeit hat seine Freiburger längst zu einer festen Größe im Fußball-Oberhaus gemacht, die in dieser Saison nicht nur um die Champions League spielt, sondern nach dem 3:1 beim Hamburger SV auch noch im Pokalfinale steht.