Kommentar: Fit, hellwach und mannschaftsdienlich - diesen Linton Maina braucht 96

Mal eins vorweg: Wenn Linton Maina nicht fit wäre, hätte er den 70-Meter-Sprint auf dem Weg zum 3:1 nicht geschafft. Oder ihm wäre der Ball abhanden gekommen. Oder was auch immer. Aber Maina lief mit Ball schneller als die zurückeilenden Fürther ohne. Trainer Kenan Kocak dachte, „was macht er da, hoffentlich rennt er nicht ins Aus“.

Maina hätte den Ball lässig ins Tor schieben können, es wäre sein zweiter Saisontreffer gewesen. Aber der 20-Jährige hob noch einmal den Kopf und legte die Kugel lieber quer auf den jungen Simon Stehle – es war Mainas fünfte Torvorlage in dieser Saison. So was nennt man mannschaftsdienlich. Sah auch 96-Trainer Kocak so, um dann zu betonen: „Das zeigt, dass Linton fit ist.“