Kommentar: Hansi Flick hat mit dem FC Bayern alles abgeräumt – jetzt müssen die Bosse liefern

Vielen Spielern war das heftige Pensum der vergangenen Monate in der Verlängerung gegen Sevilla anzumerken, manche waren einfach platt. Das kann den Bayern im Tanz auf drei, vier Hochzeiten – die Klub-WM im Dezember steht schließlich neben DFB-Pokal, Bundesliga und Champions League auf dem Programm – über kurz oder lang zum Verhängnis werden. Die Saison ist zwar nicht lang, wird aber nach Meinung aller Beteiligten so sehr an die Substanz gehen, wie keine zuvor. Dementsprechend sollte der Kader ausgestattet sein.

Rummenigge, Salihamidzic & Co. sollten Flicks Wünsche in die Tat umsetzen, den Kader unbedingt auf zwei, drei Positionen namhaft zu verstärken, damit Leistungsträger und Vielspieler auch mal ohne dramatischen Qualitätsverlust eine Pause bekommen können – erst recht, nachdem dieser so überragend in Vorleistung gegangen ist. Wenn einer eine diese Unterstützung verdient hat, dann ist es Flick.