Kommentar: Darum müssen "Nicht-Formel-1-Fans" das Finale zwischen Verstappen und Hamilton sehen

Wenn der eigene Stiefvater oder Oma und Opa sonntags vor dem Fernseher hocken und sich Fahrzeuge anschauen, die fast 60-mal die gleiche Runde drehen, fehlt mir einfach die Begeisterung, mich daneben zu setzen. An diesem Sonntag ist das anders. Ob mit Stiefpapa beim Formel-1 -Klub im Dorf oder mit den Großeltern auf der Coach – jetzt werden hoffentlich alle zu Motorsport-Fans. Zumindest für ein Wochenende. Denn dieser Showdown auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi ist faszinierend wie die Netflix-Doku über Michael Schumacher.

So eine Spannung wie in diesem Jahr gab es in der Formel 1 selten. Erstmals seit 1974 gehen die beiden Rivalen punktgleich ins Finale. In der Geschichte gibt es diese Konstellation erst zum zweiten Mal – da muss man einfach hinschauen. Es ist beeindruckend, wie Hamilton den Punktestand an der Spitze der WM-Wertung in den vergangenen drei Rennen egalisierte. Es ist aber ebenso begeisternd, wie Verstappen vom Teenager und Rowdy zum WM-Anwärter raste.