Kommentar zum neuen Ferrari: Deshalb hängt von diesem Auto die Formel-1-Zukunft von Sebastian Vettel ab

Vettel hat Ferrari keinen Grund für eine Vertragsverlängerung gegeben

Denn Vettel fährt in der kommenden Saison nicht nur um den Titel, sondern auch um seine Karriere. Zu schwach waren die Leistungen des Heppenheimers in der vergangenen Saison, als er vom zehn Jahre jüngeren Teamkollegen Charles Leclerc phasenweise vorgeführt wurde und ihm zahlreiche selbstverschuldete Ausfälle unterliefen. Vettel, am Ende WM-Vierter, lieferte seinem Team keinen Grund, seinen zum Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag zu verlängern.