Kommentar: Fruststau und schlechte Laune bei 96

Abstiegskampf, kein Tor geschossen bisher, Erwartungen nicht erfüllt, Corona sowieso immer. Da kann sich schon was aufstauen in Lukas Hinterseer. Die Lunte ist bei vielen kurz. Aber Hinterseer explodiert normalerweise nicht so schnell. Dass sich der Frust ausgerechnet in einem Foul am jungen Tim Walbrecht entlud, kann kein gutes Signal sein.

Anzeige

Die Mannschaft lebt den Abstiegskampf nicht

Da ist Leben drin, sagen Trainer nachher gern. Nicht so Christoph Dabrowski. Denn sein Problem liegt im genauen Gegenteil. Seine Mannschaft lebt den Abstiegskampf nicht. Wenn es körperlich mal wehtut, Gegentore fallen, Schiedsrichter verkehrt entscheiden, dann entlädt sich der Frust in unguten Schuldzuweisungen. Die Spieler können sich nicht einmal im Training zusammenreißen. Genau das sprach Dabrowski deutlich an. Nicht zum ersten Mal übrigens.