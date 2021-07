Kommentar zur Führungskrise beim DFB: Es muss sich alles ändern

Die Europameisterschaft ist noch in vollem Gange, während die deutschen Nationalspieler und Verantwortlichen schon irgendwo im Urlaub sitzen und sich (hoffentlich) Gedanken machen, was alles schiefgelaufen ist – und vor allem, was in Zukunft anders werden muss. Die Antwort lautet: fast alles! Anzeige

Der DFB im Juli 2021 ist eine einzige Baustelle auf nahezu allen Ebenen. Ohne einen Präsidenten an der Spitze. "Geleitet" von zwei Interimschefchen, die sich untereinander bekriegen. Mit einer Struktur, die verkrustet, festgefahren und nicht mehr zeitgemäß ist. Mit einem Direktor, der am sportlichen Absturz ebenso Anteil hat wie der zurückgetretene Bundestrainer, für den es aber keinen Gegenpol gibt, wie es Matthias Sammer einst war. Und mit einer Mannschaft, die sich in den letzten Jahren eher zurück-, als nach vorn entwickelt hat und der es nachweislich nicht an Qualität, sondern vor allem an Herz und der richtigen Einstellung fehlt.