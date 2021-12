Kommentar: Geisterspiel-Verordnung - Den Fußball trifft es nicht am härtesten

Dies konnte immerhin als Wettbewerbsverzerrung angesehen werden. Denn wenn der Einfluss der Fans, also des sprichwörtlichen zwölften Mannes, wirklich so groß ist, wie Fußballprofis gern hervorheben, müssen die Mannschaften, die ohne Zuschauer spielen mussten, ja einen Nachteil gehabt haben. Am zweiten Januar-Wochenende, wenn die Liga nach ihrer kurzen Winterpause in die Rückrunde startet, ist die Zeit der unterschiedlichen Regelungen wieder Geschichte.

Möglicherweise wird der eine oder andere Bundesliga-Manager aber auch erleichtert aufgeatmet haben, dass immerhin Geisterspiele noch möglich bleiben. Die Einstellung des Spielbetriebs, die mitunter recht populistisch gern mal gefordert wird, ist schließlich ausgeblieben. Die Bundesliga darf weiterspielen, das Fernsehen überträgt und zahlt weiter gutes Geld. Insbesondere in diesen Zeiten dürften die Einschaltquoten nicht einmal leiden. Viele Alternativen gibt es schließlich nicht in Sachen Freizeitgestaltung.

Die Bundesliga ist wie bei den vorherigen Zuschauer-Lockdowns trotz aller Härten somit in einer vergleichsweise komfortablen Situation. Viel schwerer werden es wieder einmal die Sportarten haben, die nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Die Handball-Bundesliga, die Basketballer, Eishockey: all die Ligen, die schließlich auch Profibetriebe finanzieren müssen, die aber nicht an jedem Spieltag von so vielen Menschen verfolgt werden wie der Profifußball. Bei ihnen sorgen die ausbleibenden Zuschauereinnahmen für viel größere Existenzängste.