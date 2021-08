Kommentar: An der geplatzten Vertragsverlängerung sind Messi und der FC Barcelona selbst Schuld

Lionel Messi in einem anderen Trikot als dem, des FC Barcelona: Eigentlich unvorstellbar. Jetzt wird es passieren. Der Superstar muss den Klub verlassen, den er letztes Jahr noch freiwillig verlassen wollte. Sein Verbleib scheitert am Geld. Und daran haben Messi und der FC Barcelona Schuld – nicht die Statuten des spanischen Verbandes. Regeln sind da, um sie einzuhalten. Auch wenn im Fußball darauf oft nicht so wahnsinnig viel Wert gelegt wird.

