Kommentar zum Wirbel um Gladbach: Warum Max Eberl ein Vorbild für die ganze Liga ist 

Nach dem angekündigten Abschied von Marco Rose steckt Borussia Mönchengladbach in einer Sinnkrise – auch wenn sich das offenbar noch nicht bis zu Max Eberl herumgesprochen hat. Während viele von einem Auseinanderbrechen der Mannschaft warnen oder gar das Ende des Gladbacher Weges kommen sehen, hat der Sportdirektor der Borussia dem durch eine Ausstiegsklausel ermöglichten Abschied seines wichtigsten Angestellten mit einem ebenso leidenschaftlichen wie geschickten Auftritt die Dramatik genommen.

Während Rose bei seinen Antworten wortkarg und vage blieb , stellte sich Eberl vor seinen teils heftig angefeindeten Trainer, kreidete sich dessen Wechsel zum BVB selbst an ("Im Grunde müssten die Fans sauer sein, dass ich diese Klausel akzeptiert habe") und sprach Rose, dessen sofortige Entlassung von einigen Fans gefordert worden war, demonstrativ das Vertrauen bis Saisonende aus.

Gladbach-Sportchef Eberl über die Suche nach einem Rose-Nachfolger: "In Ruhe meinen Job machen"

Dabei wäre es für ihn die deutlich leichtere Übung gewesen, die Schuld für die Misere dem Trainer in die Schuhe zu schieben, der sowieso bald weg ist und obendrein von den Fans verachtet wird. Womöglich hätte es ihm sogar Sympathiepunkte eingebracht, sich sofort von Rose zu trennen. Eberl aber denkt langfristig – und extrem rational. Er weiß, dass Rose ein exzellenter und im Saisonendspurt nicht zu ersetzender Trainer ist - genauso, wie er damals sicher war, dass es den Verein nach vorn bringen würde, mit Rose in die Zukunft zu gehen und nicht mit dem bei Fans beliebten Dieter Hecking. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Projekt Gladbach hänge "nicht an einzelnen Personen", die "handelnden Personen sind vergänglich, der Klub ist es nicht". Heißt: Ganz egal, wer kommt oder geht, Borussia wird es überdauern.