Kommentar: Mario Götze wechselt ins europäische Mittelmaß – und macht damit alles richtig

„Was für ein Abstieg!“, „Warum tut er sich das an?“: So oder so ähnlich fielen die Reaktionen aus, als am Dienstagabend überraschend bekannt wurde, dass Mario Götze sich der PSV Eindhoven anschließt. Nein, der Weltmeister bleibt nicht wie erwartet in der Bundesliga, sondern geht nach Holland. Ein mutiger Schritt? Oder doch eher Verzweiflung? Götze drückt in seiner bis hierhin so wenig konstanten Karriere jedenfalls den Reset-Kopf:

Der Wechsel in die holländische Fußball-Provinz klingt auf den ersten Blick wenig nach dem Spektakel, für das Götze auf und neben dem Platz oft stand. Der Transfer in die europäisch zweitklassige Eredivisie kann, wenn die Rechnung aufgeht, dennoch ein Schritt zurück ins Rampenlicht des ganz großen Fußballs sein – und für Götzes Laufbahn die Rettung aus einer prekären Situation.

In jedem Fall ergibt der Wechsel mehr Sinn als ein Verbleib in der Bundesliga, wo so oder so wieder enorme Erwartungshaltungen und großer Druck auf dem einst größten Versprechen des deutschen Fußballs gelastet hätten – sei es als berühmtester Spieler des „Big City Clubs“ Hertha BSC oder als prominenter Rückkehrer im Star-Ensemble des FC Bayern. In Eindhoven erwartet ihn das nicht.