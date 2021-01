Kommentar zur Handball-WM: Turnier in Ägypten ist und bleibt ein Tanz auf der Rasierklinge 

WM-Viertelfinale verpasst. Minimalziel verfehlt. Wenn bei der WM in Ägypten um den Titel gespielt wird, sind Deutschlands Handballer in der Zuschauerrolle. Wieder einmal. Es droht das schlechteste Abschneiden seit 1997. Auch wenn nicht viel fehlte: Es ist ein Aus mit Ansage. Neun Ausfälle, gerade auf Schlüsselpositionen, lassen sich mit zwei Wochen Gruppentraining nicht wettmachen. Eines ist viel gravierender: Deutschland, der Welt-Handball, hat das Spiel mit dem tödlichen Coronavirus bisher unbeschadet überstanden. Es war und ist aber ein Tanz auf der Rasierklinge.

Das Bemühen der Gastgeber um eine sichere Blase, man kann es nicht genug würdigen. Dass sich Bob Hanning in der Bubble sicherer fühlt, als in der Straßenbahn zu Hause, belegt das nur. Doch wenn der DHB-Vizepräsident davon spricht, dass sich das Konzept bewährt, das Ding zu 100 Prozent sicher sei, irrt er. Man muss kein Virologe sein, um festzustellen: Es gab ein Spiel mit vier infizierten Spielern der Kap Verde. Dass sich kein ungarischer, kein deutscher Spieler angesteckt hat, ist ein Glücksfall.

Eine Blaupause für große Turniere ist diese WM so nicht. Schon gar nicht für Olympia. Eine Erkenntnis hat die umstrittene WM aber gebracht: Um sich in Tokio mit 11.000 Sportlern aus 140 Ländern auf eine Parkbank zu setzen, bedarf es einer aufwändigen Blase, in die alle Beteiligten erst nach einer Vor-Quarantäne oder geimpft eintauchen können. Ob das aber umsetzbar ist, ist fraglich.