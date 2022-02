Kommentar: Zu viele Stürmer, zu wenig Kraft

Mit acht nominellen Stürmern ist 96 in die Ostalb gereist, Torgefahr haben die Roten aber überhaupt nicht ausgestrahlt. Was Hannover vor allem fehlt, ist die Durchschlagskraft. Der 1. FC Heidenheim war in allen Belangen eine Nummer zu groß, kommentiert SPORTBUZZER-Redakteur Dirk Tietenberg.