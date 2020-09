Kommentar: Zwei Bundesliga-Jobs frei - die Chance für Ex-96-Coach Breitenreiter? 

Wahrscheinlich reiner Zufall, dass André Breitenreiter gerade jetzt mit Hamburger Medienkollegen gesprochen hat. Freundlich philosophierte der frühere 96-Trainer, der in Altwarmbüchen lebt, über die Aussichten des HSV in der 2. Liga – er hat ja auch mal in Hamburg gespielt und glaubt fest an den Aufstieg. Auch bei 96 hat Breitenreiter gekickt, die Mannschaft obendrein von März 2017 bis Ende Januar 2019 trainiert – logisch, dass der 46-Jährige auch auf Hannover als Aufsteiger setzt.

Auf sich als Erfolgsmacher würde Breitenreiter natürlich auch setzen – nebenbei verriet er, dass er nach eineinhalb Jahren Pause gerne wieder als Trainer arbeiten möchte, am liebsten in Deutschland. Am fehlenden Geld kann es nicht liegen, Breitenreiter kassierte seinerzeit bei 96 eine Rekordabfindung von rund zwei Millionen Euro, davon müsste noch was auf dem Festgeldkonto liegen. Die Zeit drängt ihn jedenfalls nicht: „Ich möchte beim nächsten Schritt die 100-prozentige Überzeugung haben, darauf warte ich.“