Kommentar: Baris Basdas erfüllt die Rolle, den 96-Kader breiter zu machen

Kein Basta mit Basdas

Der ganz große Umbau hat eben auch kleinteilige Elemente. Mosaiksteine, die Kocak zusammenfügen muss. Wenige große Steine aus etablierten und kompetenten Führungskräften sowie viele kleine aus Rollenspielern müssen eine Einheit werden. Genau daran ist Hannover 96 in der Vergangenheit gescheitert. Kein Basta mit Basdas also. Vielmehr bahnt sich in dieser Woche noch die eine oder andere weitere Verpflichtung dieser 1B-Kategorie an. Für Hochglanz – und damit ist nicht etwa ein Spielerfrauen-Ehemann wie Dennis Aogo gemeint – bleibt noch Zeit im langen Corona-Transferfenster.