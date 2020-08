Kommentar: Hannover 96 benötigt zwingend noch Qualität

Kocak so radikal wie keiner zuvor

So radikal war bislang noch kein 96-Trainer. Ein außerordentlich mutiges Auftreten, das ebenso eng an sportliche Erfolge geknüpft ist. Beim Blick in den Traineralmanach der kindschen Epoche taugt das Trainerdasein in Hannover sicher nicht zum Erreichen des Rentenalters. Das weiß Kocak – es interessiert ihn offenkundig aber nicht. Das Personalspektakel nimmt er bewusst in Kauf, will seinen Weg gehen und daran – und nur daran – gemessen werden. Die oberste Führungsebene stärkt ungeachtet des langsam aufkommenden Murrens im Umfeld den Trainer.