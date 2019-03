Kommentar: Hannover 96 braucht eine Perspektive

Die Namen kommen und gehen, der Verein bleibt – und das beim stolzen Hannover 96 e. V. immerhin schon seit 1896. Viele Mitgliederversammlungen, zum Teil hochdramatische, gern völlig chaotische, vor allem in den vergangenen Jahren peinlich pöbelnde, hat der Hannoversche Sportverein in seiner hektischen Historie erlebt. Selten jedoch waren die Parteien derart getrennt.

Martin Kind, mit fast 22 Jahren der am längsten amtierende Präsident des größten Klubs der Stadt, hat jede Menge Gutes geschaffen: ein Stadion entwickelt, ein Nachwuchsleistungs- und ein Breitensportzentrum realisiert, vor allem über Jahre hinweg Bundesliga-Fußball etabliert.

Meilensteine, die in der aktuellen Identitätskrise und den andauernden Anfeindungen ausgeblendet werden. Der Verein, geteilt in zwei Lager, verlangt nach einem Neustart, manche sprechen gar von einer Reanimation. Die Außendarstellung von verfeindeten Kontrahenten, von intransparenten Anträgen, von patriarchischer Beredsamkeit – davon wenden sich viele schwarz-weiß-grüne Sympathisanten angewidert ab.

Offiziell geht es um die Breitensport-Abteilungen

Offiziell geht es in dieser Mitgliederversammlung unter anderem um die Breitensport-Abteilungen Schwimmen, Darts, Tanzen und Futsal. In Wahrheit bestimmt einzig die Frage: Wohin wird sich der Profifußball in Hannover entwickeln? Hannover 96, ein von Gerichtsprozessen zerfressener Verein, benötigt eine Per­spektive, einen verlässlichen Ausweg. 96 benötigt eine tiefgreifende Zäsur, mit der sich alle Mitglieder identifizieren. Und das muss – egal, wer im Aufsichtsrat und im Vorstand sitzen wird – einzig der Antrieb sein.