Kommentar: Hannover 96 braucht einen Generationswechsel 

Ein bisschen Retro hat sich das am Montagabend für die wenigen Fans angefühlt. Wie vor 21 Jahren, als Bielefeld mal vor 13 000 Zuschauern zu Gast war. Der Unterschied zu Montag – damals gewann Hannover mit 2:1. In der Zwischenzeit hat 96 viele Höhepunkte erlebt, den Aufstieg, den Triumphzug nach Europa, volles Haus bei Heimspiel-Festivals. Wie durch eine Zeitmaschine ist 96 wieder rückwärts in der schlechten alten Zeit angekommen. 2. Liga, Abstiegskampf, leere Ränge. Was die Mannschaft jetzt zuletzt brauchte, war das Aufblitzen des ungerechten modernen Fußballs in Fom des Videobeweises. Der Diebstahl des 2:2 ist schlichtweg eine Unverschämtheit. Was die Mannschaft aber intern braucht, ist ein Generationswechsel.