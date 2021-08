Kommentar: Hannover 96 darf sich gegen Heidenheim keine Niederlage erlauben

Schön gewesen wäre ja so ein Saisonstart: Nach dem 1:1 in Bremen veredelt 96 den Punkt mit einem 3:0 gegen Rostock. Danach erkämpft das Team ein 1:1 beim anderen Ost-Aufsteiger Dresden und kann am Freitag mit einem Heimsieg gegen Heidenheim auf Platz zwei vorstoßen. Bei einem solchen Szenario wären auch 20 000 Zuschauer nicht unrealistisch gewesen.

Anzeige

Die Realität ist aber: 96 hat nur einen Punkt – und es kommen vermutlich nur 8000 Fans. Das erinnert an dunkelste Zweitligazeiten gegen Erkenschwick oder Wacker Berlin in den 70er-Jahren. Eine andere Erinnerung: Vor zehn Jahren schoss Jan Schlaudraff 96 gegen Sevilla in die Gruppenphase der Europa League. Aber egal.