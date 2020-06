Kommentar: Hannover 96 fehlt das Coolness-Gen

Eigentlich hätte an dieser Stelle eine regelrechte Lobhymne stehen können wegen einer zeitweise überragenden 96-Leistung gegen Heidenheim. Der 2:1-Sieg geht völlig in Ordnung fürs Team von Kenan Kocak. Denn Hannover spielte den Aufstiegskandidaten in der ersten Halbzeit vor sich her und hatte eine Stunde lang den Daumen drauf und die Kontrolle. Fast so, als spiele das falsche Team noch um die Chance auf die 1. Liga.