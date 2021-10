Kommentar: Mit Siegen neues Vertrauen schaffen

Jan Zimmermann hat recht – das DFB-Pokalspiel am Mittwochabend ist eine super Chance. 96 hat die Gelegenheit, auf den als richtig gekennzeichneten Weg zurückzukehren, auf dem man sich bereits wähnte.

Anzeige

Die Siege gegen St. Pauli und danach gleich danach in Kiel weckten die Hoffnung: Ja, jetzt flutscht es mit der neuen Mannschaft, die Saison beginnt eigentlich erst jetzt. Aber dann folgten drei Niederlagen in den letzten vier Partien, nur das 0:0 in Nürnberg brachte ein Pünktchen.