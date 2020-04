Kommentar: Der Fußball muss ehrlich sein - ansonsten muss schnell ein neuer Plan her 

Einen Plan zu haben, ist immer gut. Oft mangelt es dann aber doch an der vernünftigen Umsetzung ... Geplant ist, dass der Ball in deutschen Fußballstadien der 1. und 2. Liga wieder rollen soll, wenn die Politik dafür ihr Okay gibt. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gibt sich die größte Mühe, des Deutschen liebstes Kind auch in Zeiten der Corona-Pandemie wieder in die heimischen Wohnzimmer zu bringen.